Siirt'te barajlarda su ürünleri denetimi yapıldı

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SİİRT (AA) - Siirt'te barajlarda su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma, Hasankeyf Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Gökçebağ İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, baraj, gölet ve nehirlerde kaçak avcılığın önlenmesi, balık popülasyonunun korunması ve su kirliliğinin önüne geçilmesi için çalışma başlattı.

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde 20 noktada yapılan denetimlerde, toplam 3 bin 930 metre uzunluğunda 20 germe balık ağı ve şişme bot bulundu.

El konulan ağlarda bulunan 46 sazan ve 11 canlı yayın balığı ağdan kurtarılarak suya bırakıldı.

Su ürünleri kontrol ekiplerince, son 5 yılda yapılan 2 bin 805 denetimde kaçak avcılıkta kullanılan 3 akü, 2 jeneratör, 2 şişme bot, 4 file ile toplam 6 bin 481 metre ağ ele geçirildi, 25 kişiye toplam 38 bin 527 lira ceza uygulandı.

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı üretim tesislerinden 5 yılda temin edilen 4 milyon 645 bin pullu sazan yavrusu su kaynaklarına bırakıldı.

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