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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te 220 yataklı öğretmenevi yapılacak

AA

Siirt'te 220 yataklı öğretmenevi yapılacak

SİİRT (AA) - AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt'te 220 yataklı öğretmen evi yapılacağını belirtti.

Ören, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun bir süredir gündemde olan yeni Siirt Öğretmenevi'nin 2023 yılı yatırım programına alındığını aktardı.

Projenin şehrin çehresini değiştireceğini belirten Ören, "Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret ettik. Taleplerimiz arasında bulunan ve uzun zamandır takipçisi olduğumuz 220 yataklı, içinde kongre merkezi, düğün salonu, sauna ve restoran bulunan öğretmenevi Bakanımızın desteğiyle yatırım programına alındı. Proje ilimize hayırlı olsun." dedi.

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