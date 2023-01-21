Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan başarılı sporculara ödül

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SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, çeşitli müsabakalarda dereceye giren sporcularla bir araya geldi.

Hacıbektaşoğlu, Millet Bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, ulusal bazda yapılan yarışmalarda derece alan sporcu ve antrenörlerini kutladı.

Müsabakalara katılan sporcuların Siirt'i en iyi şekilde temsil ettiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, sporun çocuk ve gençler arasında yaygınlaşması için desteklerin devam edeceğini aktardı.

Hacıbektaşoğlu daha sonra dereceye giren sporcu ve antrenörlerine plaket ve eşofman hediye eti.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mehmet Sert, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık da katıldı.



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