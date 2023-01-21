Siirtli kardeşler harçlıklarını Afrika'da su kuyusu açılması için bağışladı

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SİİRT (AA) - Siirt'te Muhammed ve Elissa Çakır kardeşler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Afrika'da su kuyusu açılması için verdi.

Sadakataşı Derneği Siirt Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşayan Muhammed ve Elissa Çakır kardeşler, yıl boyunca kumbaralarında biriktirdikleri yaklaşık 10 bin lirayı Afrika'da su kuyusu açmak için derneğe bağışladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek temsilcisi Mesut Karanfil, duyarlılıklarından dolayı Çakır kardeşlere teşekkür ederek, bağışlanan paranın Afrika'da temiz su ihtiyacı olan bölgelerde su kuyusu açtırtmak için harcanacağını belirtti.

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