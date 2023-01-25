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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği sağlanacak

AA

Siirt'te sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği sağlanacak

SİİRT (AA) - Siirt'te Modern Bireysel Sulama Sistemleri Programına hibe desteği verilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımsal faaliyetlerde modern basınçlı bireysel sulama sistemleri kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 1 milyon liraya kadar sulama yatırımına yüzde 50 hibe desteği verilecek.

Başvuruların 28 Şubat'a kadar kuruma yapılabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hibe desteği 5 yıl devam edecek. Tarla içi damla, yağmurlama, mikro yağmurlama, yüzey altı damlama, tamburlu sulama, güneş enerjili, tarımsal sulama amaçlı güneş enerji ve akıllı sulama sistemlerine destek verilecek. Bakanlık tarafından oluşturulan güncel ÇKS'ye kayıtlı olmak şartıyla, başvuru sahibi belirtilen yatırım konularında başvuru yapabilecektir. Başvurularının kabul edilmesi halinde hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50'si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV'nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü olacaklar. Hibeye esas mal alım tutarı üst limiti 1 milyon lira olacaktır. Başvuruları kabul edilen proje sahipleri, değerlendirme sonuçları kurumun internet sitesinde, sosyal medya hesaplarında ve duyuru panolarında yayımlanmasının son gününden itibaren 10 gün içerisinde, il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalayacaktır."

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