Müküs Çayı'da hayatını kaybeden hemşirenin ailesi için yardım kampanyası

SİİRT (AA) - Siirt'te Müküs Çayı'nda hayatını kaybeden hemşire Halime Timurtaş'ın ailesi için yardım kampanyası düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran 2022'de Pervari ilçesinin Beğendik bölgesi yakınındaki Müküs Çayı'nda akıntıya kapılarak hayatını kaybeden hemşire Timurtaş'ın ailesi için yardım kampanyası yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanyaya kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile vatandaşlar destek olabilecek.
Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Müküs Çayı'nda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise çayda kaybolmuştu.
Güneş'in cesedine, 64 gün süren çalışmalar sonucu çaya düştüğü noktanın yaklaşık 1500 metre ilerisindeki Karervaz Şelalesi mevkisinde ulaşılmıştı.