Müküs Çayı'da hayatını kaybeden hemşirenin ailesi için yardım kampanyası

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt'te Müküs Çayı'nda hayatını kaybeden hemşire Halime Timurtaş'ın ailesi için yardım kampanyası düzenlendi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran 2022'de Pervari ilçesinin Beğendik bölgesi yakınındaki Müküs Çayı'nda akıntıya kapılarak hayatını kaybeden hemşire Timurtaş'ın ailesi için yardım kampanyası yapıldı.



İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanyaya kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile vatandaşlar destek olabilecek.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Müküs Çayı'nda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise çayda kaybolmuştu.

Güneş'in cesedine, 64 gün süren çalışmalar sonucu çaya düştüğü noktanın yaklaşık 1500 metre ilerisindeki Karervaz Şelalesi mevkisinde ulaşılmıştı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.