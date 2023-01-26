Siirt Milli Eğitim Müdürü Edip gazetecilerle bir araya geldi

SİİRT (AA) - Siirt Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, basın mensuplarıyla bir araya gelerek eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Edip, Öğretmenevinde düzenlenen programda, okulların fiziki durumu, meslek liselerinin üretim kapasiteleri ve sınavlarda başarı grafiği hakkında bilgi verdi.

İl genelinde okullaşmada önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Edip, temel eğitimde geçen yıl 21 ana sınıf kazandırıldığını, 18 bağımsız anaokulu yapımına da başlanacağını aktardı.

Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısının 9 kat arttığını dile getiren Edip, şunları kaydetti:

"Mesleki Eğitim Merkezlerinde 2021 yılında 166 öğrenci sayısını bir sonraki yıl 1419'a yükseldi. Her geçen gün de artıyor. Meslek liselerinde ise öğrencilerimiz hem öğreniyor hem üretiyor. Abdulhamit Han Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ürettikleri günlük 12 bin ekmekten sonra şimdi de okulun uygulama mutfağında taşıma kapsamında bulunan 2 bin öğrenciye öğle yemeği yapıyor. Ayrıca okulların mobilya ve posta ihtiyaçları üretiliyor. Meslek liselerimizin net karı 5 kat arttı. 2021 yılında 682 bin 658 lira olan net kar bir yıl sonra 2 milyon 513 bin liraya ulaştı."

Program kurumun çalışmalarının anlatıldığı slaytla sona erdi.

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