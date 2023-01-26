Siirt'te yüzde 75 hibeli damlama sulama projesi uygulanacak

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SİİRT (AA) - Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, yüzde 75 hibeli "Damlama Sulama Sistemli Yüksek Telli Bağ" projesi uygulanacağını belirtti.

Demirhan, Siirt Valiliği ve GAP İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen ve kurum tarafından yürütülen proje ile Siirt'te en az 1 dekar büyüklüğünde olmak üzere yüzde 75 hibe ile bağ tesis edileceğini bildirdi.



Su kaynağı ve sulama imkanı bulunan üreticilerin 3 Şubat'a kadar İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini aktaran Demirhan, projenin malzeme desteği olmayıp damlama sulama sistemi ve yüksek telli bağ kurulumu yapılarak teslim edilme şeklinde olacağını kaydetti.

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