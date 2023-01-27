Siirt'te dilencilere yönelik denetim yapıldı

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SİİRT (AA) - Siirt'te dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.



Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine vatandaşların dini duygularını istismar eden dilencilerin toplatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Kentte yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde, pazar önleri, trafik ışıkları ile cami önlerinde dilenen 7 kişi müdürlüğe götürüldü.

Üst aramalarında dilencilerin üzerinden 1059 lira çıktı.

Paralarına el konulan dilencilere Kabahatler Kanunu kapsamında işlem uygulandı.

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