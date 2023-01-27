Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Baykan ilçesindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, ilçe programları kapsamında Baykan ilçesinde vatandaşları ziyaret ederek, talepleri dinledi.
Eski Baykan Belediye Başkanı Hüsnü Erdem'in vefat eden eşi Zerife Erdem için ailesine taziye ziyaretinde bulunan Hacıbektaşoğlu, başsağlığı ve sabır diledi.
Ziyarette, Kurtalan Kaymakamı ve Baykan Kaymakam Vekili Çağlar Tekin ve ilçe kurum müdürleri de bulundu.