Siirt'te 17 milyon 482 bin liralık projelerin protokolü imzalandı

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SİİRT (AA) - Siirt'te tarım ve hayvancılık alanında yürütülecek 4 projenin protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 17 milyon 482 bin lira tutarındaki protokolü Vali Osman Hacıbektaşoğlu ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral arasında imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbektaşoğlu, Siirt'te tarım ve hayvancılık sektörüne desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.

Yapılan protokolle bu alanda çok önemli bir ekonomik katma değer kazandırılacağını aktaran Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Siirt'in ana bütçe yatırım programında yer alan ve toplam bütçesi 17 milyon 482 bin 209 lira olan projelere GAP İdaresi 10 milyon 621 bin 973 lira katkı sağlamıştır. İlimizin ekonomik can damarı tarım ve hayvancılığın gelişmesine, üreticilerimize ve çiftçilerimize önemli destekler sunacak projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

İmza töreninde Kurtalan ve Tillo kaymakamları, GAP ve ilgili kurum müdürleri de yer aldı.



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