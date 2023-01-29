Siirt'te badem ağaçları çiçek açtı

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SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle bazı badem ağaçları çiçek açtı.

İlçeye bağlı Kömürlü köyü Yelken mezrası kırsalında yetişen bazı badem ağaçları, kış mevsiminde hava sıcaklıklarına bağlı olarak çiçeklendi.

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, yaptığı açıklamada, yeterince yağış almayan bölgede kuraklığın etkili olduğunu söyledi.

Mevsimleri karıştıran bazı ağaçların çiçek açtığını belirten Günbat, "Kar veya don olması durumunda bu çiçekler dökülür. Don olmazsa çiçek açan meyve ağaçları meyve verebilir. Maalesef hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği için kuraklık yaşıyoruz. Kuru dereler akmıyor. Hepimizin dileği bölgemizin ve ülkemizin yeterince yağış almasıdır." dedi.

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