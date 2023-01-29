Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

SİİRT (AA) - Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan, doğum sancısı çeken kadın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye bağlı Düğüncüler köyünde üçüncü çocuğuna hamile olan 8 aylık Asiye Satra'nın (22) doğum sancısı başlaması üzerine ailesi yetkililere haber verdi.
Kar nedeniyle kapanan köy yolunun açılması için bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmaları sonucu yolu açılan köye ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, Satra'yı Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Satra'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.