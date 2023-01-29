"Bıldırcın yumurtasının radyasyondan korunma üzerine etkisi" başlıklı çalışma tescillendi

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SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Siirt Üniversitesince (SİÜ) yürütülen "Bıldırcın yumurtasının radyasyondan korunma üzerine etkisi" başlıklı çalışma Türk Patent ve Marka Kurumundan 20 yıl süreyle geçerli "incelemeli patent" aldı.

SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve Veteriner Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ali Gülaydın, 2015'te yaptıkları çalışmada, belli aralıklarla X ışını verilen bıldırcın yumurtalarından çıkan yavruların radyasyondan etkilenmediğini tespit etti.

Şındak ve Gülaydın'ın, bıldırcın yumurtasının kabuğu, dış kabuk zarı, iç kabuk zarı, geometrik şekli veya bunlara ait bazı bileşenlerin canlıyı radyasyondan koruduğuna ilişkin "Bıldırcın yumurtasının radyasyondan korunma üzerine etkisi" başlıklı çalışması, Türk Patent ve Marka Kurumundan 20 yıl süreyle geçerli "incelemeli patent" aldı.

Prof. Dr. Şındak, AA muhabirine, tarım ve hayvancılık alanında ihtisaslaşan üniversitelerinin bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Veteriner Fakültesi bünyesindeki bıldırcın ünitesinde 2015'te bıldırcınların yumurtadaki gelişimlerini izlemeyi planladıklarını dile getiren Şındak, "Dolayısıyla hem bilgisayarlı tomografide hem de röntgen görüntüleriyle bıldırcınların yumurta içerisindeki embriyolojik gelişimini görüntüleyecektik. Sürekli X ışınları alan bu yumurtalarda herhangi bir canlının kalmaması da mümkündü." dedi.

Program kapsamında ele alınan yumurtalara günde 1 defa, çalışma boyunca 1 ve 1'den 10'a kadar X ışınları uyguladıklarını aktaran Şındak, 17 günlük sürecin sonunda civcivlerin sağlıklı bir şekilde kırılan yumurtalardan çıktığını gözlemlediklerini anlattı.

Bu çalışmada civcivlerin sağlıklı olmasını beklemediklerine dikkati çeken Şındak, şunları kaydetti:

"Civcivler yumurtadan çıksa bile anomali bir durumda çıkmalarını bekliyorduk. Böyle bir durum görmedik. Dolayısıyla biz X ışınlarının embriyoya etki etmediğini veya etkisinin yumurtayı çevreleyen kabuk, kabuk zarı, kabuk altı zar veya yumurta akı tarafından bloke engellediğini, zararlı etkilerinin azaltıldığını fark ettik. Bu çalışmayı bilimsel makale olarak 2016'da yayımladık ve yumurtanın X ışınlarını, radyasyonu azaltıcı etkilerinin belirlenmesi amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduk. 2016'da yaptığımız başvuru geçen yıl aralıkta sonuçlandı. Bu çalışmanın sonucunda bıldırcın yumurtasının X ışınlarının etkilerini azalttığı veya engellediğiyle ilgili sonucu bulmuş, patentle de tescillemiş olduk."

Çalışmanın sonraki aşamalarının nükleer konusunda çalışan bilim insanlarının alanına girdiğine değinen Şındak, bu verinin radyasyonun insan üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla günlük hayatta kullanılabileceğini ifade etti.

Çalışmalarının yeni çalışmalara zemin oluşturmasını temenni eden Şındak, şunları kaydetti:

"Örneğin, hepimizin evine girmiş olan televizyon ve cep telefonunun yaydığı radyasyonun azaltılması için bir teknoloji geliştirilebilir. Biyoloji üzerine olumsuz etkisi bulunan radyasyonun azaltılmasına yönelik yapılacak çalışmalarda ciddi sonuçların alınabileceğine dair beklentim vardır. Üniversitemiz tarım ve hayvancılık alanında ihtisas üniversitesidir. Bu buluşumuz da hem tarım hem hayvancılığın ortak alanı olan bıldırcınlar üzerinde yapılan bir çalışma olması hasebiyle bizlere farklı bir duygu yaşatıyor."



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