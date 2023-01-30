Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

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SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Ekindüzü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, muhtar ve köylüler, Ekindüzü köyü bölgesinde yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Yemleme faaliyetleriyle yüksek rakımlı bölgelerde yoğun geçen kış şartlarında yaban hayvanlarının besin ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Yemlemenin karın fazla olduğu bölgelerde yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Çalışma yapılan alanın fotokapan, ayak izi, dışkı ya da uzaktan gözlem ile izlenerek hedefine ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilmektedir. Yemleme yapılan alanlarda yaban hayvanlarının kolay avlanmasına neden olabileceğinden söz konusu alanlarda koruma çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Yaban hayatının desteklenmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir."





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