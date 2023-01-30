Siirt'te karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı

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SİİRT (AA) - Siirt'te belediye karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki yolların açık tutulması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemler alındı.



Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, 5 kazıcı-yükleyici, 2 greyder, loder, 3 kar küreme, 2 tuzlama makinası, 8 traktör ile çalışma yürütecek. Yollarda buzlanmanın olmaması için 100 ton tuz kullanılacak.



Vatandaşlar, karşılaştıkları olumsuzluklara karşı 185 ve 444 56 25 numaralı çağrı merkezi ya da 0535 016 05 44 whatsapp ihbar hattından yardım talebinde bulunabilecek.

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