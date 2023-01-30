Siirt'te yolu kardan kapanan köydeki hasta, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı

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SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu karla kapanan köyde rahatsızlanan 70 yaşındaki kişi, ekiplerin yardımıyla hastaneye götürüldü.

İlçede etkili olan kardan dolayı yolu kapanan Elmadalı köyünde rahatsızlanan Kasım Yaman'ı hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

İl Özel İdaresi ekiplerince yolun ulaşıma açılmasının ardından 112 Acil Sağlık ekipleri köye ulaştı.

Ambulansla Pervari Devlet Hastanesine ulaştırılan 70 yaşındaki Yaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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