Siirt'te ekipler hastalanan 1 yaşındaki çocuk için seferber oldu

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 1 yaşındaki çocuk, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Karşıyaka köyünde yüksek ateş sonucu rahatsızlanan Dicle Tutan'ı hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Sağlık ve İl Özel İdaresinden yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, yolu açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı.
İlk müdahalesi köyde yapılan Tutan, sağlık ekiplerince Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.