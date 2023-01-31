Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

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SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle besin sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Suluyazı köyü kırsalında yaban hayvanlarının geçiş noktalarına yem bıraktı.

Şube müdürlüğünde görevli mühendis Gökhan Şeker, yaban hayvanlarına yem desteğinin kış ayları boyunca devam edeceğini söyledi.

Şu ana kadar tespit edilen noktalara 450 kilogram yem ve 350 kilogram pazardan toplanan sebzelerin bırakıldığını belirten Şeker, bölgede yem bulmakta zorlanan yaban hayatı için çalışmaların sürdüğünü, yem bırakılan alanların fotokapan, ayak izi, uzaktan gözlem ile izlenerek bu çalışmaların hedefine ulaşıp ulaşmadığının kontrol edildiğini aktardı.

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