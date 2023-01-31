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SİİRT (AA) - Siirt'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Bahçelievler Mahallesi'nde yalnız yaşayan 53 yaşındaki Suat D'den uzun süre haber alamayan yakınları polise haber verdi.

Eve giden ekipler, Suat D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Suat D'nin cesedi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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