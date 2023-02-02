Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu.

Şirvan ilçesine bağlı Nallıkaya bölgesinde güvenlik korucularını taşıyan minibüs, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri yolu açarak aracın güvenli bölgeye ulaşmasını sağladı.

Pervari ilçesinde de kar nedeniyle yolda kalan otomobil, karla mücadele ekiplerince kurtarılarak şehir merkezine ulaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.