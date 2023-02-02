Siirt Belediyesi kaykay ve bisiklet parkuru yapacak

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SİİRT (AA) - Siirt'te kaykay ve bisiklet parkuru yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Siirt 15 Temmuz Meydanında 1780 metrekare alanda beş farklı disipline uygun kaykay ile 100 metre uzunluğunda bisiklet parkuru yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, peyzaj düzenlemesi yapılacak alanda kaykay ve bisiklet parkurunun kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.







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