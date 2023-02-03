Siirt'te bir kişinin belinde sakladığı poşette 350 gümüş sikke bulundu

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SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde, 350 gümüş sikke ele geçirilmesine ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis ve Siirt'te ikamet eden şüpheliler S.A ve M.N.A'nın çeşitli yollarla temin ettikleri tarihi eserleri Siirt'e getirerek haksız kazanç elde etmek maksadıyla satacakları ve bu kapsamda müşteri arayışında oldukları bilgisi üzerine harekete geçti.

Fiziki takip sonucu Pervari'ye bağlı Kilis köyü mevkisinde durdurulan araçlara düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Üst araması yapılan şüphelilerden S.A'nın bel bölgesine sakladığı poşette Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 350 gümüş sikke bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.





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