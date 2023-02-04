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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Belediyesinden HDP'li Beştaş'ın iddialarına yalanlama

AA

Siirt Belediyesinden HDP'li Beştaş'ın iddialarına yalanlama

SİİRT (AA) - Siirt Belediyesi, HDP Grup Başkanvekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın iddia ve paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, teröre iltisakı nedeniyle belediye başkanı görevden alınarak görevlendirme yapılan Siirt Belediyesiyle ilgili "yalan ve iftira" niteliğindeki TBMM Genel Kurulu konuşması ve sosyal medya paylaşımları üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması ihtiyacının oluştuğu belirtildi.

HDP'li belediye yönetiminin görevde bulunduğu 11 Nisan 2019 ve 15 Mayıs 2020 arasındaki dönemde Siirt Belediyesi Personel Anonim Şirketine 159 kişinin işe alımının yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"HDP'li belediye yönetimi tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması için Siirt Valiliği İl Değerlendirme Komisyonu'na işçi statüsünde çalıştırılacağı belirtilerek gönderilen ve komisyonca olumsuz olduğu bildirilmesine rağmen çalıştırılan 53 kişinin iş akdi feshedilmiş, diğer 106 kişi çalışmaya devam etmektedir. Siirt Belediyesine yapılan personel alımları, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde birimlerin ihtiyaçları ve Belediye bütçesi gözetilerek yapılmaktadır."

Kentte halkın hizmetine sunulan projelere 613 milyon 412 bin lira harcama yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"HDP'li belediye yönetimi döneminden 100 milyon 8 bin lira kamu borcu ve 5 milyon 906 bin lira piyasa borcu olmak üzere 105 milyon 914 bin lira borç devralınmış, aynı dönemde toplam gelirden yatırımlara ayrılan pay yüzde 15 iken, kayyum döneminde ise yatırımlara ayrılan pay iki katından fazla bir orana yükseltilerek, yüzde 38'e çıkarılmış, ayrıca devralınan borçlar ödenmiş, Siirt'imizin yatırımlarla buluşması sağlanmıştır."

Açıklamada, Siirt Belediye Başkan Yardımcılığına vekaleten görevlendirilen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat'la ilgili iddiaların da hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan söylemlerden ibaret olduğu ifade edildi.


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