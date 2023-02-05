Şirvan ilçesinin köylerinde kar nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı köylerde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkisinin sürdüğü belirtildi.



Açıklamada, ilçe merkezi dışında tüm köy okullarının 6-7 Şubat'ta tatil edildiği kaydedildi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.