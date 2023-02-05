Siirt'te kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı

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SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.



İlçeye bağlı Nallıkaya bölgesinde güvenlik korucularını taşıyan minibüs, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri yolu açarak, güvenlik korucularının görev yerlerine ulaşmasını sağladı.

Elmadalı grup köy yolunda da yoğun kar ve tipi nedeniyle 3 minibüs ve bir otomobilde bulunan 25 vatandaş mahsur kaldı.

Karla mücadele ekipleri yolu ulaşıma açarak, vatandaşları kurtardı.

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