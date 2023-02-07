Siirt'ten deprem bölgesine giden ekip, Diyarbakır'da enkaz altından 5 kişiyi kurtardı

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SİİRT (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Siirt'ten Diyarbakır'a giden ekip, enkazdan 5 kişiyi çıkardı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma, UMKE, AFAD personeli ve gönüllülerden oluşan ekip, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde arama ve kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

AFAD koordinasyonunda bölgede çalışma yapan ekip, enkaz altından 2'si çocuk, 2'si kadın toplam 5 kişiyi kurtardı.

Ekibin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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