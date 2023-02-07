Siirt'te depremzedelere yönelik yardım kampanyası

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SİİRT (AA) - Siirt'te Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yardımlar, elektrikli ve tüplü ısıtıcı, battaniye, mont, eldiven, bere, atkı, çorap, jeneratör, büyük ve küçük tüp, konserve, su, meyve suyu, kek, bisküvi, uyku tulumu, yağmurluk, çocuk bezi ve maması, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal ve kaşık ile hijyen malzemelerinden oluşacak.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağışlayacak malzemeleri getirme imkanı olmayan vatandaşların 0484 223 5345, 0544 641 4336 veya 0507 365 75 67 numaraları aramaları durumunda malzemeler evden teslim alınabilecek.

Yardımlar, vakfın Yeni Mahalle Mehmet Nebil Oktay Caddesi'ndeki Aile ve Sosyal Hizmetler binasına yapabilecek.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, deprem bölgesindeki vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan kampanya, Siirt Adliyesi hizmet binası girişinde toplanacak.

Isıtıcı, uyku tulumu, içlik, eldiven, polar, battaniye, bot, çorap, atkı, bere, kuru gıda, konserve, çocuk bezi, ıslak mendil, sıcak su torbası, kazak ve kabandan oluşacak acil ihtiyaç malzemeleri, daha sonra Valilik bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla deprem bölgesine ulaştırılacak.

Öte yandan, İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu öncülüğündeki müftü yardımcısı ve 11 din görevlisi, destek için deprem bölgesi Adıyaman'a gitti.

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