Kurtalan'dan 3 yardım tırı depremden etkilenen Hatay'a uğurlandı

SİİRT (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından Siirt'in Kurtalan ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle toplanan 3 tır yardım malzemesi, Hatay'a gönderildi.
Kurtalan'da Kaymakamlık ve belediye tarafından depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlatıldı.
Hayırseverlerin de desteğiyle toplanan battaniye, çocuk bezi, giysi, gıda, hijyen malzemesi ve içeceklerden oluşan malzemeler Kurtalan Öğretmenevi önünde ekiplere teslim edildi.
Yardım malzemelerini taşıyan 3 tır yardım depremzedelere ulaştırılmak üzere dualarla Hatay'a uğurlandı.