Kurtalan'dan 3 yardım tırı depremden etkilenen Hatay'a uğurlandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından Siirt'in Kurtalan ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle toplanan 3 tır yardım malzemesi, Hatay'a gönderildi.



Kurtalan'da Kaymakamlık ve belediye tarafından depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlatıldı.



Hayırseverlerin de desteğiyle toplanan battaniye, çocuk bezi, giysi, gıda, hijyen malzemesi ve içeceklerden oluşan malzemeler Kurtalan Öğretmenevi önünde ekiplere teslim edildi.

Yardım malzemelerini taşıyan 3 tır yardım depremzedelere ulaştırılmak üzere dualarla Hatay'a uğurlandı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.