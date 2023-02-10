Siirt'te cuma namazında tüm camilerde depremzedeler için dua edildi

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SİİRT (AA) - Siirt'te cuma namazı öncesi camilerde "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için dua edildi.

Siirt tarihi Ulu Cami'de din görevlisi Nezir Obut tarafından "Gün, milletçe kenetlenme günüdür" konulu hutbe okundu.

Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Obut, hutbede, "Millet olarak hepimizin ciğerini dağlayan çok büyük depremlerle sarsıldık. Ateş sadece düştüğü yeri değil, hepimizin yüreğini yaktı. Dillerimizde dua, içimizde umutla enkazların başında bekledik. Canlarımızı kurtarmak, birbirimize el uzatmak için hep birlikte seferber olduk." dedi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından depremde vefat edenler için dua edildi.

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