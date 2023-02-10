Kurtalan'daki iki kardeş kumbaralarındaki parayı depremzedelere bağışladı

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SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki kardeş kumbaralarında biriktirdikleri parayı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için yardım toplama merkezine teslim etti.

Yardım toplama merkezine giden 10 yaşındaki Muhammed Sait Azun ve 5 yaşındaki kardeşi Mina Azun, kumbaralarında biriktirdikleri parayı Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin'e teslim etti.



Kaymakam Tekin, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlar için kurdukları yardım toplama merkezinde Kurtalan halkının tek yürek olduğunu söyledi.

İlçede yardımseverlerin desteğiyle 12 tır yardım malzemesinin deprem bölgesine gönderildiğini ifade eden Tekin, "Depremle ilgili ilçede yardım seferberliği başlattık. Kurtalan Belediyemiz ile 168 afet bölgesine 168 kişilik teknik personel, 5 lowbed, vinç, otobüs, cenaze nakil aracı ve 12 minibüs sevk ettik. Halkımız yardım toplama merkezine yardımlarını sürdürüyor. Toplanan yardımları tırlarla bölgeye sevk etmeye devam ediyoruz. Çocuklar da yardım etmek için kumbaralarındaki parayı yardım merkezine getirerek, bağışlıyor. Bu zor günleri hep birlikte yardımlaşma ve dayanışma içinde atlatacağız. Azun kardeşlere bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

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