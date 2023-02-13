Siirt'ten deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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SİİRT (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar devam ediyor.

Siirt Valiliği koordinasyonunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla devam eden çalışmalara destek veren vatandaşlar, gıda ve giyim yardımında bulunuyor.

Siirt Yaş Sebze ve Komisyoncuları Derneği de deprem bölgesine 2 kamyon odun gönderdi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Siirt Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Halit Aydar, sebze halindeki komisyoncularla bir araya gelerek kendi imkanlarınca odun gönderdiklerini söyledi.

Yardımların devam edeceğini dile getiren Aydar, "Geçtiğimiz hafta gıda malzemelerinden oluşan ilk yardım tırımızı deprem bölgesine gönderdik. Bugün de yaptığımız istişareler sonucu yakacak ihtiyacı olduğunu öğrendik. 35 ton dolayında iki kamyon odun gönderdik. Gün birlik ve beraberlik günüdür." dedi.

Bu arada Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından psikososyal destek hizmetlerinde görevli 10 kişilik ekip de deprem bölgesine gönderildi.

Valilik tarafından görevlendirilen destek ekibi, Osmaniye'deki depremde evleri hasar gören ailelerin kaldığı çadır kent, spor salonları, okullar ve geçici barınma alanlarında psikolojik destekte bulunuyor.

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