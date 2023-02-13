Siirt Valiliği, suç içerikli paylaşımlarda bulanan 28 internet sitesinin tespit edildiğini duyurdu

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SİİRT (AA) - Siirt'te "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, deprem bölgesinde yağma, hırsızlık ve dolandırıcılık amacı taşıyan 28 internet sitesi tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık amaçlı paylaşımların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Depremde sosyal medya platformları ve açık kaynaklarda paylaşım yapan 2 bin 786 hesap üzerinde çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Suç içerikli olabileceği değerlendirilen 116 paylaşım tespit edildi, kimlik tespiti yapılan 18 hesap ile ilgili tanzim edilen raporlar ilgili birimlere gönderildi. Sosyal medya platformlarında, içeriği yağma, hırsızlık, yol kesme, yardım malzemelerinin yanlış yönlendirilmesi gibi infiale yol açabilecek ve hızlı müdahale gerektiren konular içeren 13 paylaşım ile ilgili tespitlere müdahalede bulunulmuştur. 5651 sayılı Kanun kapsamında dolandırıcılık maksadı taşıyan 28 internet sitesi, erişimin engellemesi maksadıyla BTK USOM’a bildirilmiştir."

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