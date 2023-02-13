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Siirt Valiliği deprem bölgesi için acil ihtiyaç listesi paylaştı

AA

Siirt Valiliği deprem bölgesi için acil ihtiyaç listesi paylaştı

SİİRT (AA) - Siirt'te "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere acil ihtiyaç olan ürünlerin listesi açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Uzat Elini Siirt" sloganıyla depremzedeler için yardımlar devam ediyor.

Buna göre, deprem bölgesine ulaştırmak üzere acil olarak çadır, seyyar tuvalet, banyo, mobilya, mutfak, ısıtıcı, powerbank, cep ısıtıcı, büyük ve küçük tüp, çay kahve, hazır gıda, kuru gıda, odun sobası, odun kömür sobası, çocuk ve yetişkin hijyen bezi, çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont, kadın erken iç giyim, ayakkabı bot, polar, ilik, kaşar peynir zeytin, mağrurluk, panço, battaniye, uyku tulumu, yatkı, yatak, nevresim, biberon, emzik, tava, bebek maması kavurma barbunya ve peynir ihtiyacı bulunuyor.

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