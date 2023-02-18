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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te az hasarlı 81 yapı tespit edildi

AA

Siirt'te az hasarlı 81 yapı tespit edildi

SİİRT (AA) - Siirt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Raci Bülbül, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan gözlemsel incelemelerde 81 az hasarlı yapı tespit edildiğini belirtti.

Bülbül, depremlerin ardından kurulan kriz masası ile il genelinde 15 ekiple çalışma yapıldığını belirtti.

Depremin yaşandığı ilk gün kamu kurum ve kuruluşlara ait bina, hastane, sağlık kuruluşları, okul, yurt ve vatandaşlara ait yapılarda hasar tespit çalışmaları yapıldığını dile getiren Bülbül, şöyle konuştu:

"İl genelinde kamuya ait ve vatandaşların talepleri doğrultusunda 590 yapıda gözlemsel inceleme yapıldı. 509 yapının taşıyıcı elemanlarında (kolon, perde, kiriş ve döşemelerinde) deprem etkisiyle herhangi bir hasar gözlenmedi. 81 az hasarlı tespit edilen yapıda ise depremin etkisiyle bir hasar oluşmadığı, taşıyıcı olmayan duvarlarında ve sıvalarında kılcal düzeyde çatlakların olduğu gözlemlenmiştir. Hasar tespit çalışması binaların ileriki zamanlarda yaşanılabilmesi muhtemel afetler karşısındaki davranışını, performansını ve riskini oluşturacak nitelikte ve kapsamda değildir."

Kurum girişinde kurulan kriz masasıyla vatandaşların taleplerinin değerlendirildiğini dile getiren Bülbül, şu anki etapta denetimlerin teknik ekibin gözlemsel inceleme yapmasıyla gerçekleştiğini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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