Siirt'ten deprem bölgesine 72 personel gönderildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt'ten 72 kişilik ekip, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay ve Malatya'ya gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda Siirt Belediyesi, İl Özel İdaresi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce deprem bölgelerine yönelik destek çalışmaları sürüyor.

Hasar tespiti için 42 mühendis ve mimar ile 10 şoför Malatya'ya, kurulacak şantiyede görev yapmak üzere de Siirt Belediyesi ve İl Özel İdaresinde görevli 20 kişilik ekip ile gerekli malzeme ve araçlar ise Hatay'a gönderildi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.