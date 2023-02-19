Siirt'ten deprem bölgesine 72 personel gönderildi

SİİRT (AA) - Siirt'ten 72 kişilik ekip, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay ve Malatya'ya gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda Siirt Belediyesi, İl Özel İdaresi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce deprem bölgelerine yönelik destek çalışmaları sürüyor.
Hasar tespiti için 42 mühendis ve mimar ile 10 şoför Malatya'ya, kurulacak şantiyede görev yapmak üzere de Siirt Belediyesi ve İl Özel İdaresinde görevli 20 kişilik ekip ile gerekli malzeme ve araçlar ise Hatay'a gönderildi.