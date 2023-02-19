Siirt Üniversitesinin "Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Projesi"ne TÜBİTAK'tan destek

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SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesi (SİÜ) tarafından TÜBİTAK'a sunulan "Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Projesi" kabul edildi.

SİÜ'den yapılan açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde araştırma görevlisi Merve Sandıkçıoğlu'nun yürütücü olarak TÜBİTAK 1002-C "Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı"na sunduğu ve aynı zamanda doktora tez sahasında gerçekleştirdiği "Gölbaşı Havzası 6 Şubat 2023 Maraş Depremlerinin Etkilerinin İncelenmesi” başlıklı projesi desteklenmeye uygun görüldü.

Proje ekibinde aynı bölümde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Serkan Sabancı ve Dr. Öğr. Üyesi Belgin Sol araştırmacı olarak, matematik bölümünden Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ülgen yardımcı personel olarak görev alacak. Projenin danışmanlığını ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümünde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Uzun üstlendi.



Proje kapsamında, çalışma sahasında depremin, meydana geldiği yerleşim yerleri ve yollar üzerindeki etkileri ve ayrıca arazi üzerinde meydana getirdiği deformasyonlar tespit edilerek, dağılışları belirlenecek.





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