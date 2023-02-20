Siirt'te 4 bin 888 depremzede misafir ediliyor

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SİİRT (AA) - Siirt'te "asrın felaketi" nitelendirilen depremlerden etkilenen 4 bin 888 kişiden oluşan 1400 ailenin ihtiyaçları karşılanıyor.

Valilik koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Siirt Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, AFAD ve Müftülük ekipleri, kentte misafir edilen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürütüyor.



İl genelinde 4 bin 888 depremzededen 450'si kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhanelerde ve yurtlarda barınıyor.



Misafirlere günde üç öğün sıcak yemek servisi yapılıyor.

Ayrıca ekipler evlerde kalan aileleri de ziyaret ederek çeşitli yardımlar ulaştırıyor.



Depremzedelere sunulan giyim, hijyen ve temizlik malzemeleri ile ikram edilen çay ve çorba da Gençlik Merkezi ve 19 sivil toplum örgütünün desteğiyle açılan sosyal market ve kafelerden karşılanıyor.

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