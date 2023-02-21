Siirt'te jandarmadan depremzede çocuklara yönelik etkinlik

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SİİRT (AA) - Siirt'te depremzede çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda çeşitli kurumlarca depremzede ailelerine yönelik gıda, giyim ve barınma destekleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Valilik tarafından Esma Han Sultan Kız Öğrenci Yurduna yerleştirilen deprem mağduru aileleri ziyaret etti.

Ekipler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen öğretmenler eşliğinde çocuklara yönelik etkinlik yaptı.

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