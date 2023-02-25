Kurtalan'da öğrenciler harçlıklarını depremzedelere bağışladı

SİİRT (AA) - Kurtalan ilçesinde ilkokul öğrencileri biriktirdikleri parayı depremzedelere bağışladı.
Kurtalan ilçesinde Albayrak İlkokulu öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlara destek olmak için biriktirdikleri harçlıklarını Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin'e teslim etti.
Öğrencileri makamında kabul eden Tekin, bu duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti, yardımseverlik ve paylaşma duygularının örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.