Siirt Belediyesi deprem bölgesinde yaraları sarıyor

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SİİRT (AA) - Siirt Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla deprem bölgesinde bulunan ekipler, Hatay'da lojistik destek, enkaz kaldırma, çadır kurma, yemek dağıtımı gibi hizmetler sunarak, depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor.

Siirt'ten depremden etkilenen 11 ile gönderilen 2 bin 437 personel AFAD koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor.

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