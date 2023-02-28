Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu'ndan depremzedelere ziyaret

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, depremden etkilenen aileleri ziyaret etti.
Hacıbektaşoğlu, kentte ev ve misafirhanelere yerleştirilen aileleri ziyaret etti, talepleri dinledi.
Sivil toplum örgütleri tarafından açılan sosyal marketi de ziyaret eden Hacıbektaşoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Emeği geçenlere teşekkür eden Hacıbektaşoğlu, depremzedelere yönelik desteklerin devam edeceğini belirtti.
Hacıbektaşoğlu, daha sonra eğitim kurumlarını ziyaret etti.