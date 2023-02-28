Siirt'te 6 bin 313 depremzede konuk ediliyor

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SİİRT (AA) - Siirt'te, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 6 bin 313 depremzede misafir ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Vekili Abdulhamit Mutlu başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla "Afet Koordinasyon Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen ve kentte konuk edilen depremzedelerin barınma, sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlarının tespiti ve önlemlerin alınmasına ilişkin konuların değerlendirildiği toplantıda, gelecek süreçte yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Vali Vekili Mutlu, depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyerek, 11 ili etkileyen depremlerin ardından ülke genelinde başlatılan yardım seferberliğinin sürdüğünü söyledi.

Kentte 6 bin 313 depremzedenin misafir edildiğini bildiren Mutlu, "Depremzede kardeşlerimiz için devletimizin tüm imkan ve kabiliyetleri seferber edildi. Evini kaybeden vatandaşlarımıza kendi evlerine kavuşana kadar sıcak yuvalar kurmak amacıyla AFAD tarafından başlatılan 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında kullanmadığı evi olan vatandaşlarımızın ister bedelsiz tahsis ederek, ister indirimli fiyatla kiraya vererek depremzede ailelere destek olabilecekler." dedi.

Mutlu, barınma, eğitim, sağlık ve sosyal yardımların yanı sıra ailelere ve çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Toplantıya, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tekin Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Tillo Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Muhammed Sait Baytok ve Belediye Başkan Vekili Kadir Yıldız da katıldı.

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