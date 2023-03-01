Jandarma ekipleri deprem bölgesinde yaraları sarıyor

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SİİRT (AA) - Siirt İl Jandarma Komutanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 1011 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, depremlerden etkilenen bölgelerde 1011 personelle çalışmalarını yürütüyor.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da 1784 çadır kuran ekipler, 112 deprem enkazına müdahil oldu, 51 kişiyi enkazdan kurtardı.

Bünyesinde iş makinesi operatörü, tamirci, santral operatörü, aşçı, kuaför ve psikologlardan oluşan uzman personel bulunduran ekipler, arama kurtarma, emniyet ve asayişi sağlama desteğinde bulundu.

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