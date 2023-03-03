Siirt Valiliği personeli Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu

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SİİRT (AA) - Siirt Valiliği ile Türk Kızılay iş birliğiyle depremlerden etkilenen vatandaşlar için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Valilik giriş katında kurulan geçici kan merkezine gelen personel ve bazı vatandaşlar Kızılay görevlilerine kan vererek kampanyaya destek oldu.

Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, emeği geçenlere teşekkür ederek, kampanyanın devam edeceğini belirtti.

Sağlıklı tüm bireyleri kan vermeye davet eden Altunç, "Bir günlük kan bağışı kampanyasına Valilik personeli rağbet gösterdi. Kampanyayı önümüzdeki günlerde diğer kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla davam ettireceğiz. Bir ünite kan hayat kurtarır düşüncesiyle herkesi kan vermeye bekliyoruz." dedi.

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