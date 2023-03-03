Siirt Belediyesi deprem bölgesinde temizlik hizmetine destek veriyor

SİİRT (AA) - Siirt Belediyesi Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarına destek vermek amacıyla kurduğu şantiyede temizlik hizmeti sağlıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, depremin ilk saatlerinden itibaren AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlar bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay'da temizlik hizmetlerine destek vermek amacıyla 2 su tankeri, çöp kamyonları, ilaçlama aracı ve yedek personelle 24 saat esasına göre çalışmalar yapılıyor.
Ekipler, bölgede salgın ve hastalık riskine karşı vatandaşların sağlığını korumak için çöp toplama ve çevre temizliğini sürdürüyor.