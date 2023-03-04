Siirt'te 500 yataklı ek hastane binasının yapımına başlandı

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SİİRT (AA) - Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet verecek 500 yataklı ek hastane binasının yapımına başlandı.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın destekleriyle kente kazandırılacak hastane için iş makinelerinin çalışmaya başladığını söyledi.

Hastanenin yatay mimariye uygun ve deprem izolatörleriyle inşa edileceğine dikkati çeken Ören, şöyle konuştu:



"Sadece ilimize değil çevre illerimize de hizmet verecek hastanemiz mevcut hastaneye yakın, Siirt Çevre Yolu'nda Devlet Su İşleri'nden (DSİ) tahsis edilen alanda kuruluyor. Önümüzdeki günlerde temeli atılacak hastanemiz, her alanda hizmet gören ilimizi sağlık alanında da önemli bir esere daha kavuşturmuş olacak. İlimize ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

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