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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te "Sosyal Market" ile depremzedelere destek sağlanıyor

AA

Siirt'te "Sosyal Market" ile depremzedelere destek sağlanıyor

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Siirt'te bir araya gelen 20 sivil toplum kuruluşunun kurduğu "Sosyal Market" ile kente gelen depremzedelerin ihtiyacı karşılanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kentte faaliyet gösteren İHH İnsani Yardım Vakfı, Memur-Sen, TÜGVA, Cihannüma Derneği, Hayrat Yardım Derneği, Davet ve Kardeşlik Vakfı, Norşin Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Gönül-Der, Deniz Feneri Derneği, Sadakataşı Derneği, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği, Siirt Vakfı, Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Türkiye Beyazay Derneği, Yedi Hilal Derneği, Beşir Derneği ve Siirt Eğitim ve Kültür Vakfı oluşturdukları Sosyal Market ile afetzedelerin temel gıda, giyim ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyor.

Depremden etkilenen illerden gelen yaklaşık 750 depremzedenin kaydının yapıldığı, hayırseverlerin desteği ve gönüllülerin çalışmalarıyla her geçen gün büyüyen market, randevu sistemiyle ücretsiz hizmet veriyor.

İHH Siirt Şube Başkanı Mehmet Faruk Süzgün, AA muhabirine, depremlerin ardından tüm ülkede olduğu gibi kentteki sivil toplum kuruluşlarının da deprem bölgesine gereken desteği sağlamaya çalıştığını söyledi.

Depremzedelerin ihtiyaçlarının daha sağlıklı karşılanması için sivil toplum kuruluşları olarak bir araya geldiklerini ifade eden Süzgün, oluşturdukları platformla Sosyal Market'i kurduklarını belirtti.

Hep beraber imkanları seferber ederek marketi donattıklarını dile getiren Süzgün, marketin temel gıda ve giyim ağırlıklı hizmet verdiğini, bunun yanında depremzedelerin beyaz eşya, halı ve diğer ev ihtiyaçlarını da karşılamaya çalıştıklarını kaydetti.

Marketin halkın desteğiyle faaliyetlerini yürüttüğünü anlatan Süzgün, şöyle konuştu:

"Halkımızın desteğiyle depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu nedenle daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Depremzede kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz ve yaralar sarılıncaya kadar da buradayız. Sivil toplum kuruluşlarının bu konuda bir araya gelmesi ve tek çatı altında faaliyet göstermesi çok önemlidir. Bu işin altından inşallah kalkacağız ve bu yükü güç birliğiyle kaldıracağız. Destek veren herkesten Allah razı olsun."

- "Gözyaşlarımızı tutamadık"

Markette gönüllü olarak çalışan Barış Berat Butur da gelen ailelerin derdine ortak olduklarını ve acılarını paylaştıklarını anlattı.

Gaziantep'ten gelen bir kadının, kendisini depremde kaybettiği yeğenine benzettiğini dile getiren Butur, "Bir abla yeğenini bana benzeterek sarılmak istediğini söyledi. Sarıldığımız zaman gözyaşlarımızı tutamadık." diye konuştu.

Aysel Butur da markette gönüllülerle beraber yaraların sarılmasına destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

"Buraya gelen ailelerimizle ilgileniyoruz. Onlar için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Rabb'im bir daha böyle acılar göstermesin." diyen Butur, bu çalışmalarla mutlu olduklarını dile getirdi.

Sabahat Çelik de Siirt halkının kentteki depremzedeler için ele ele verdiğini ve örnek davranış sergilediğini kaydetti.

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