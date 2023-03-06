Siirt Gezici Kütüphane Adıyaman'da çocuklarla buluştu

Uzmanlar uyardı: Büyük deprem bu bölgede olacak! İşte Tekirdağ'da deprem riski olan ilçeler

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SİİRT (AA) - Siirt Gezici Kütüphane, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede yaraları sarmak için Adıyaman'da çocuklarla buluştu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce deprem bölgelerinde başlatılan etkinliklere, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı İl Halk Kütüphanesine ait gezici kütüphane ile de destek sunuluyor.



İl Halk Kütüphanesi ile Kuyucak İlçe Halk Kütüphanesi iş birliğiyle Adıyaman Korupark Çadır Kentte depremzedelerle bir araya gelen ekipler, yaşadıkları travmayı unutmaları için çocuklara yönelik kitap okuma, satranç, boyama, sinema, resim gibi çeşitli etkinler düzenledi.

Etkinliğe çocuklar büyük ilgi gösterdi.







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