Siirt'te 2 bin aileye 1000'er liralık alışveriş kartı dağıtıldı

Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu

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SİİRT (AA) - Siirt'te "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen ailelere yönelik destekler sürüyor.

Valilik koordinasyonunda Siirt Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile sivil toplum örgütlerince depremzedelere yönelik gıda, giyim ve barınma desteği devam ediyor.

İl genelinde şu ana kadar 2 bin 84 aile misafir edildi.

Bu ailelerden 6 bin 947 kişiye giyim, gıda ve konaklama hizmeti sağlandı.



2 bin aileye 1000'er liralık alışveriş kartı ve 300 aileye de et desteği sunuldu.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince çocuk ve yetişkinlere yönelik psikososyal destek sağlandı. Bakanlığın yurt ve misafirhanelerinde ağırlanan ailelere de sıcak yemek servis ediliyor.

Siirt'te sivil toplum örgütlerince açılan Sosyal Market aracılığıyla da gıda ve giyim yardımları sürüyor.

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